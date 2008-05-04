Загрязненное подсолнечное масло из Украины обнаружили в Швейцарии

Причему часть его уже продана, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Федерального управления здравоохранения Швейцарии Сабина Мюллер.

На интернет-сайте управления распространена рекомендация частным предпринимателям и предприятиям изъять из продажи это масло, а также продукты, в которых его содержание превышает 10%.

В этом же сообщении отмечается, что обнаруженные в масле «посторонние продукты не несут вреда здоровью», однако «с такими загрязнениями просто нельзя мириться».

В Европу, по большей части в страні ЕС, поступило 40 тысяч литров такого масла. Его уже обнаружили раньше в Великобритании, Испании, Италии, Нидерландах и Франции.

Причина загрязнения пока не обнаружена.

Радио "Свобода"