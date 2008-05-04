На побережье Тузлы обнаружили новое загрязнение нефтепродуктами

Специалистами МЧС в ходе проведения мониторинга состояния прибрежной зоны было обнаружено загрязнение нефтепродуктами острова Коса Тузла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с выбросами нефтепродуктов на побережье Тузлы, с 29 апреля по 3 мая проведена отчистка береговой полосы от загрязнения нефтепродуктами на площади около 20350 кв. м., собрано около 128,8 тонн смеси нефтепродуктов.

Всего в работах было задействовано 81 сотрудник МЧС, 8 единиц техники и катер (ВМ-5). «В настоящее время работы продолжаются», - отметили в МЧС.

Как сообщалось, 11 ноября 2007 года шторм привел к кораблекрушениям в Азовском и Черном морях. В частности, из разломившегося российского танкера "Волгонефть-139" в море вылилось более 1,2 тыс. тонн мазута. Кроме того, в море с затонувших сухогрузов попала сера. Экологи назвали последствия шторма катастрофическими.

После аварии судов в Ленинском районе Крыма и на острове Коса Тузла было собрано более 4 тыс. тонн мазутно-песчаной смеси, ее вывезли на территорию Керченского порта. В Керчи на днях начаты работы по утилизации мазутно-песчаной смеси.

Между тем заместитель министра охраны окружающей природной среды Украины Дмитрий ГУРСКИЙ заверил, что Восточный Крым готов принять отдыхающих, несмотря на «мазутную аварию» в Керченском проливе. При этом он сообщил, что вследствие аварий судов был нанесен удар по биоте (исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающая на какой-либо крупной территории). Замминистра отметил, что на реабилитацию территории, которая пострадала, потребуется «3-4, а может, и 5 лет».