В Краматорске появятся новые троллейбусы и остановки

Об этом в субботу, во время поздравительной речи, заявил глава ДонОВГА Павел Жебривский, сообщают Новости Краматорска. Он отметил, что на новый электротранспорт уже выделено 12 миллионов гривень.

Кроме того, на следующий год предполагается, что город дополнительно получит от 300 до 500 млн. грн.

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Также до конца года планируется постройка троллейбусной линии в Старый город, а уже в следующем месяце на ул. Парковой появятся новые современные остановки общественного транспорта.

«Уже выбран типоразмер дизайн и конструкция новых остановок, которые будут смонтированы на улице Парковой и далее - по ходу нового маршрута. Также в ближайшее время планируется приступить к обустройству заездных карманов для троллейбусов вдоль маршрута следования», - говорится в сообщении.