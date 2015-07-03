В ДТП погиб украинский певец Владислав Левицкий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД. Авария произошла вчера, 2 июля, около 22.30 на автодороге Львов-Тернополь, в селе Ольшаница Золочевского района. "Произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика MAN", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб 30-летний водитель легковой автомашины, украинский певец Владислав Левицкий. От полученных травм также умерли два пассажира автомобиля - 7-летняя девочка и ее 33-летняя мама, сообщает ГАИ. (Коллеги певца в соцсетях сообщают, что это были родная сестра певца с дочкой).

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Как сообщалось, Левицкий в 2009 году был лауреатом конкурса "Новая волна" в Юрмале. В 2010 и 2011 годах был финалистом национального отбора "Евровидения".