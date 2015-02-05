Во Львове последними аплодисментами попрощались с Кузьмой Скрябиным (фото)

Чуть меньше суток было у поклонников Кузьмы на то, чтобы попрощаться с ним. К церкви Преображения Господня во Львове на протяжении всей ночи стояли километровые очереди, люди по несколько часов ждали, чтобы попасть в храм, передает ZAXID.NET.

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После прощания и заупокойной литургии, тело певца под последние аплодисменты повезли на кладбище в Брюховичах. Семья музыканта захотела, чтобы на кладбище поехали только родственники и ближайшие друзья. Среди них - музыканты группы "Скрябин", Руслана, Наталья Могилевская, Василий Вирастюк и Владимир Бебешко.

Как написала в соцсети Руслана, на похоронах в Брюховичах было много друзей Андрея и не только из Украины. На кладбище, несмотря на то, что была просьба о закрытых похоронах, людей было очень много.

"Пока мы ехали, все время вдоль трассы постоянно стояли люди. Я положила на гроб Андрюше желто-голубой флаг... В склеп мы ему положили большого-большого белого пушистого очень светлого мишку, который будет там с Андрюшей. Сегодня мы похоронили брата по украинской крови, брат по духу и брата по драйву", - написала Руслана.

По ее словам, мама Андрея Кузьменко попросила всех артистов, которые его любили, записать для него совместную песню.

Как сообщал УНИАН, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменкопогиб утром 2 февраля в результате ДТП в Днепропетровской области.