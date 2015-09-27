Порошенко прибыл с визитом в США для участия в Генассамблее ООН

Выступление Главы государства на общих дебатах ГА ООН запланировано на вторник, 29 сентября, сообщает пресс-служба президента.

В рамках программы визита также участие Главы государства в работе саммитов: по принятию целей устойчивого развития, по вопросам деятельности по поддержанию мира, лидеров по вопросам противодействия ИГИЛ и насильственному экстремизму, участие в конференции "Фонда Клинтона".

Кроме того, запланированы встречи Петра Порошенко с главами делегаций государств-участников Совместной группы по расследованию авиакатастрофы самолета МН-17, экспертами и политиками в Атлантическом Совете и представителями американских деловых кругов.

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За время работы Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и политическими лидерами.

Также Глава государства встретится с представителями украинской общины в Америке.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что основной целью его участия в мероприятиях в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций станет укрепление международной коалиции в поддержку Украины, а также донесение необходимости реформирования Совета Безопасности ООН в части права «вето» постоянных членов.