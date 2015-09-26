Стартовал набор в новую полицию Краматорска и Славянска

По словам премьера, задачи для новых полицейских в Краматорске и Славянске будут сложнее, чем в Киеве, Харькове, Одессе и других городах, сообщает Правительственный портал.

«Линия фронта слишком близко. И поэтому вызовы для полицейских Краматорска и Славянска требуют дополнительных знаний, тренировок и внимания», - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что новая полиция означает в первую очередь новый уровень безопасности для каждого из жителей Краматорска, «новое отношение полицейского к каждому жителю города, новые принципы общения между полицейским и гражданином, и новая ответственность - как полицейского, так и гражданина».

Читайте такжеАваков рассказал, сколько времени полиция и милиция будут работать параллельно

При этом премьер в очередной раз подчеркнул, что создание новой патрульной полиции – это «один из шагов, которые меняют страну».

«Реформа полиции – это только один из элементов. Дальше, конечно, - суды, прокуратура, вся правоохранительная система. В том числе - реформа социального сектора, реформа бюджета», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове принесли присягу около 800 новых патрульных полицейских.