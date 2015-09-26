В Харькове принесли присягу около 800 новых патрульных полицейских (фоторепортаж)
По мнению премьера, по образцу реформирования полиции будет меняться вся правоохранительная система: СБУ, суды, таможня, налоговая инспекция.
В Харькове принесли присягу около 800 новых патрульных полицейских.
Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии принесения присяги, которая проходит на площади Свободы в центре города, приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин, а также руководство патрульной полиции.
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Выступая со сцены, Яценюк обратился к жителям Харькова с просьбой помочь новым патрульным полицейским менять страну.
По словам премьера, новая патрульная полиция демонстрирует новое качество.
“Уверен, что новая харьковская полиция оправдает доверие каждого гражданина”, - сказал он.
Яценюк подчеркнул, что правительство идет дальше в реформировании правоохранительной системы страны.
По его мнению, по образцу реформирования полиции будет меняться вся правоохранительная система: СБУ, суды, таможня, налоговая инспекция.
“Стране не нужны профессиональные коррупционеры”, - подчеркнул Яценюк.
“Мы не имеем права останавливаться на первом этапе реформы”, - сказал премьер.
В свою очередь, Аваков выразил убеждение, что новая полиция добавит “ритм порядку”, в котором мы сможем создавать”.
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Министр выразил убеждение, что полицейские не будут “крышевать” и подавлять, а, наоборот, служить и защищать граждан.
Аваков и Яценюк вручили полицейским, которые участвовали в АТО, знаки отличия и подарки.