В Харькове принесли присягу около 800 новых патрульных полицейских (фоторепортаж)

В Харькове принесли присягу около 800 новых патрульных полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии принесения присяги, которая проходит на площади Свободы в центре города, приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин, а также руководство патрульной полиции.

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Выступая со сцены, Яценюк обратился к жителям Харькова с просьбой помочь новым патрульным полицейским менять страну.

По словам премьера, новая патрульная полиция демонстрирует новое качество.

“Уверен, что новая харьковская полиция оправдает доверие каждого гражданина”, - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что правительство идет дальше в реформировании правоохранительной системы страны.

По его мнению, по образцу реформирования полиции будет меняться вся правоохранительная система: СБУ, суды, таможня, налоговая инспекция.

“Стране не нужны профессиональные коррупционеры”, - подчеркнул Яценюк.

“Мы не имеем права останавливаться на первом этапе реформы”, - сказал премьер.

В свою очередь, Аваков выразил убеждение, что новая полиция добавит “ритм порядку”, в котором мы сможем создавать”.

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Министр выразил убеждение, что полицейские не будут “крышевать” и подавлять, а, наоборот, служить и защищать граждан.

Аваков и Яценюк вручили полицейским, которые участвовали в АТО, знаки отличия и подарки.