Аваков рассказал, сколько времени полиция и милиция будут работать параллельно

Подразделения новой полиции и старой милиции будут продолжать сосуществование еще около полугода.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня в Харькове, передает корреспондент УНИАН.

"Переходный период продлится несколько месяцев, я думаю, 6 месяцев. Несколько месяцев, 6-7, будут находиться одновременно люди в милицейской форме и люди в полицейской форме. Будет проходить переходный процесс”, - сказал министр.

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Аваков выразил убеждение, что благодаря офицерскому корпусу милиции конфликты между полицией и старой милицией будет удаваться уладить.

“Это не простой процесс. Конечно, у нас будет “искрить” между старой милицией и новой полицией. Здесь мы рассчитываем на офицерский корпус, который должен проявить достаточно ума”, - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков дали старт работе патрульной службы: присягу принесли около 800 новых патрульных полицейских.