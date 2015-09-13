В МВД назвали дату, когда полиция полностью заменит старую милицию

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня в Чернигове во время презентации набора в новую полицию, передает корреспондент УНИАН.

Он объяснил, что пройдет не просто переаттестация кадров, а самое важное – перезагрузка новых смыслов. Аваков отметил, что сейчас в городах можно увидеть новую патрульную полицию, но реформировать необходимо и уголовный блок, создать корпус внезапного действия (спецназ), обновить подразделения участковых, экспертов, следователей.

Министр подчеркнул, что темпы создания полиции достаточно высоки, но они должны соответствовать физическим, законодательным и материальным возможностям. Он подчеркнул, что реформа имеет поддержку правительства и президента. До конца года на полицию предполагается направить еще около 140 млн грн (соответствующие изменения в госбюджет должен внести парламент).

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По словам министра, необходимую помощь и поддержку украинским коллегам предоставляют иностранные партнеры из США, Канады, Японии, Европейского Союза.

"На конец года в Украине будет 6-7 тыс. полицейских, всего работников около 152 тыс., то есть вы должны понимать уровень работы, который надо проходить", - сказал Аваков.

Он также подчеркнул, что это не означает всех, в том числе и лучших сотрудников – "под нож", главное – перезагрузка смыслов.

"Мы делаем все правильно, но от вас просим поддержки реформ", - отметил министр внутренних дел.

Он подчеркнул, что все процессы реформирования запускаются в этом году, но до конца года они не завершатся.

Первый заместитель министра Эка Згуладзе уточнила, что будет проведен кадровый аудит сотрудников системы МВД. Оцениваются не только квалификация работников, но и моральные качества.