Бойко говорит, что Украина не рассчиталась с Россией за газ

Украина не полностью рассчиталась с Россией за потребленный газ.

Об этом в интервью радио «Свобода» заявил бывший министр топлива и энергетики, народный депутат от Партии регионов Юрий БОЙКО.

Ю.БОЙКО утверждает, что большая часть документов, связанных с газовыми договоренностями, действительно были оформлены и, соответственно, средства были оплачены. „Но часть документов осталась неоформленной. То есть, частично газ остался неоплаченным. Какая это часть, думаю, будет понятно в ближайшие 2-3 недели. Не оформлены документы, и вообще не понятно, сколько его осталось. Поэтому он (долг) не погашен, и, насколько я знаю, денег на газ не хватает», - отметил депутат.

Как известно, 28 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после встречи в Киеве с российским коллегой Виктором ЗУБКОВЫМ заявила, что Украина вернула России все долги за потребленный газ.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявлял, что Украина задолжала России 2 млрд. дол. за газ. Премьер отрицала такую сумму долга, говоря о задолженности около 900 млн. дол. Ю.ТИМОШЕНКО объясняла, что причиной формирования такого долга является отсутствие подписанных актов о поставках природного газа.