"Власти" Крыма изымают российские паспорта у жителей с временной пропиской - СМИ

Чаще всего с проблемой сталкиваются живущие в общежитиях студенты, которые обращаются в ФМС для замены паспорта по достижении двадцатилетия, передает "КоммерсантЪ".

Чиновники забирают у них документ, объясняя, что раз у его обладателя нет постоянной регистрации, то получен он незаконно. Студенты в итоге сталкиваются с угрозой отчисления. В свою очередь в ФМС Крыма заявили, что год назад гражданство им было предоставлено ошибочно.

В 2014 году, во время проведения так называемого референдума о "присоединении" Крыма, факт постоянного проживания на полуострове подтверждали любыми официальными документами вроде трудового договора или справки с места жительства. Тогда, как отмечает издание, жители Крыма, не имевшие прописки на момент "референдума", спокойно получали российские паспорта.

Теперь они столкнулись с тем, что у них забирают паспорта и аннулируют полученное ранее гражданство. Но опротестовать в суде изъятие паспортов практически невозможно: сотрудники ФМС, как правило, выдают акты изъятия на основании якобы украденного бланка.

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В пресс-службе крымского УФМС сообщили, что "временная регистрация студентов из Украины в общежитиях крымских вузов была дана им на время учебы и не являлась основанием для получения гражданства РФ".

В ФМС заявили, что в условиях огромного потока граждан во время массового получения российских паспортов в 2014 году у ведомства не было возможности установить, кто постоянно живет в Крыму, а кто нет, и теперь служба приступила к изъятию паспортов, выданных якобы ошибочно.

На данный момент изъято 22 паспорта у студентов, проживающих в общежитиях.

Ранее УНИАН сообщал, что жители Крыма с 1 января 2016 года должны будут сообщать в территориальные органы Федеральной миграционной службы информацию о наличии у них второго гражданства.