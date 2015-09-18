Крымчан обязали признаваться в наличии украинского гражданства

Об этом в рамках регионального совещания в Ялте сообщила начальник управления по вопросам гражданства и видов на жительство Валентина Казакова, передают "Новости Крыма".

«С 1 января 2016 года жители Крыма должны уведомить органы ФМС о наличии у них второго гражданства, а также вида на жительство в другом государстве», - сообщила Казакова.

По словам Казаковой, крымчане, которые не вышли из гражданства Украины, должны также сообщить об этом в ФМС. «Перечень документов минимальный. Никаких нотариально заверенных копий делать не нужно. Достаточно ксерокопии документа, подтверждающего гражданство другой страны», - отметила она.

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Подчеркивается, что с 1 января 2016 года на данные процедуры у крымчан будет 60 дней. Подать информацию в органы ФМС можно путем личной подачи заявления или письменного уведомления по почте.

При этом начальник управления уточнила, что если жители Крыма не уведомят ФМС о наличии второго гражданства, то, согласно российскому законодательству, им грозит административная ответственность.