На Донетчине состоялся первый Всеукраинский фестиваль-конкурс "Звездный Портал"

15:22, 24 сентября 2015
Общество
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В Брусино на берегу Сиверского Донца 11-12 сентября состоялся первый Всеукраинский многожанровый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный Портал»

slavrada.gov.ua

Конкурсная программа была показана на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточка», сообщает slavrada.gov.ua.

В фестивале приняли участие художественные коллективы и представители хореографических, вокальных, инструментальных, театральных жанров, мастера изобразительного искусства.

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Основной целью фестиваля стало выявление и поддержка талантливых детей и молодежи , продвижение профессиональных солистов и ансамблей, культурного и эстетического воспитания детей и подростков, выявление новых талантов, создание атмосферы дружбы и взаимопонимания между участниками и гостями конкурса, а также развитие творческих связей между коллективами Украины .

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