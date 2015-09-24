На Донетчине состоялся первый Всеукраинский фестиваль-конкурс "Звездный Портал"

Конкурсная программа была показана на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточка», сообщает slavrada.gov.ua.

В фестивале приняли участие художественные коллективы и представители хореографических, вокальных, инструментальных, театральных жанров, мастера изобразительного искусства.

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Основной целью фестиваля стало выявление и поддержка талантливых детей и молодежи , продвижение профессиональных солистов и ансамблей, культурного и эстетического воспитания детей и подростков, выявление новых талантов, создание атмосферы дружбы и взаимопонимания между участниками и гостями конкурса, а также развитие творческих связей между коллективами Украины .