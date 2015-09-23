Судья Бердянского горрайонного суда погорел на взятке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, судья требовал от гражданского истца по делу, которое находилось в его производстве, неправомерную выгоду в виде денежных средств, что составляет 10 процентов от суммы заявленных исковых требований.

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«В среду, 23 сентября, после получения судьей второй части неправомерной выгоды в виде 20 тыс грн, на основании решения следственного судьи правоохранителями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты указанные денежные средства», - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что до этого судья дважды получал от гражданского истца часть неправомерной выгоды на общую сумму 10 тыс грн.

По данному факту Генеральной прокуратурой Украины в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные (розыскные) действия с целью обнаружения и фиксации следов совершенного уголовного правонарушения.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает меру наказания в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.