В Киеве задержали чиновника фискальной службы при получении $3 тысяч взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, чиновник требовал деньги от предпринимателя за непрепятствование осуществлению внешнеэкономической деятельности.

Читайте такжеДепутата Киеврады поймали на взятке в миллион гривень – экс-нардепСотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения взятки в размере $3 тыс. При этом в СБУ сообщили, что задержанный пытался оказать сопротивление и бежать с места событий.

Также работник ГФС имел при себе еще $4,8 тыс., которые были изъяты правоохранителями, добавили в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.