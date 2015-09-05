В Киеве задержали чиновника фискальной службы при получении $3 тысяч взятки
16:59, 05 сентября 2015Общество
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Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали в Киеве на взятке заместителя начальника управления одного из областных органов Государственной фискальной службы .
Также работник ГФС имел при себе еще $4,8 тыс. \ УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, чиновник требовал деньги от предпринимателя за непрепятствование осуществлению внешнеэкономической деятельности.
Читайте такжеДепутата Киеврады поймали на взятке в миллион гривень – экс-нардепСотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения взятки в размере $3 тыс. При этом в СБУ сообщили, что задержанный пытался оказать сопротивление и бежать с места событий.
Также работник ГФС имел при себе еще $4,8 тыс., которые были изъяты правоохранителями, добавили в пресс-центре.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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