В Одессе задержали группу мошенников с недвижимостью

Работники Одесского городского управления милиции во время проведения оперативных мероприятий задержали группу лиц, которые на протяжении последних лет совершали мошеннические действия с земельными участками, недвижимостью, а также получали кредиты в банках, используя поддельные документы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, по имеющейся у правоохранителей информации, в состав группы входили бывшие работники милиции, которые, используя свои связи в правоохранительных органах, в том числе и в милиции, имели доступ к архивной и другой информации, документам относительно земельных участков и недвижимости.

Учитывая большой материальный и моральный ущерб, нанесенный гражданам Одессы, общественный резонанс, руководство городского управления милиции призывает граждан сообщать о противоправных действиях по телефонам: (048)725-71-17, 724-40-81.