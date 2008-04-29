На тесты по математике явились 85,5% зарегистрированных учеников

В тестировании по математике, которое состоялось сегодня, приняли участие 225 383 человека, что составляет 85,5% от количества зарегистрированных.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре независимого оценивания со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

По уточненным данным, для оценивания знаний по математике предварительно зарегистрировались 266 тыс. 337 выпускников школ.

Участники тестирования по математике узнают о своих результатах не позже 30 мая 2008 года. Результаты тестирования поступят в индивидуальных конвертах на пункты регистрации.

Тестовые задания, правильные ответы на них и ссылки на соответствующие параграфы в учебниках будут опубликованы в интернете завтра.

Как сообщалось, 22 апреля 2008 года состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, которое является обязательным для всех желающих стать студентами. Участие в нем приняли 92% из 512 тыс. зарегистрированных участников.