Суд в России определил даты заседаний по делу Савченко

Донецкий городской суд Ростовской области определил даты заседаний по делу украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщил один из ее адвокатов Марк Фейгин в Twitter.

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«Заседания по делу Савченко будут 29,30 сентября, 1, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 октября», - написал он.

Другой адвокат Николай Полозов добавил, что заседания будут начинаться в 11.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня Донецкий городской суд Ростовской области начал слушание по сути уголовного дела против Савченко. На заседание суда не допустили журналистов, но допустили консула Украины и сестру летчицы.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В обвинительном заключении в уголовном деле против Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пресечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.