Большинство россиян не хотят прекращения поддержки боевиков ради улучшения отношений с Украиной – опрос

Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, на вопрос, следует или не следует России ради улучшения отношений с Украиной и Западом прекратить всякую поддержку «ополченцев Донбасса», 58% опрошенных выбрали ответ «не следует», 15% отметили - «не следует стремиться к улучшению отношений с Украиной и Западом», только 11% респондентов указали, что «России следует прекратить поддержку ополченцев Донбасса ради улучшения отношений с Украиной и Западом». Затруднились с ответом - 16%.

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При этом только 5% опрошенных считают, что отношения России и Украины в последний месяц «постепенно нормализуются», 42% указали - «не становится ни лучше, ни хуже, практически не меняются», 44% респондентов считают, что отношения становятся все более напряженными, заметно ухудшаются, 9% - затруднились с ответом.

Также 29% опрошенных назвали отношения между двумя странами «враждебными», 38% - «напряженными», 11% - «прохладными», 9% - «нейтральными», 2% - «довольно теплыми», 2% - «добрососедскими», 4% - «дружескими». Затруднились с ответом 5%.

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Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 5-6 сентября 2015 г. Опрошено 1,6 тыс. человек в 132-х населенных пунктах в 46-х областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.