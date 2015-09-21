Новая полиция в Чернигове: конкурс после недели приема анкет - 15 человек на место

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, начиная с 13 сентября заявления на вступление в местную полицию подали более 3 тыс. молодых людей. Среди них 68,1% кандидатов – мужчины, 7,6% претендентов – действующие работники милиции, почти 60% от всех, кто подал анкеты, имеют высшее образование. Среди кандидатов в патрульную полицию Чернигова – более 300 жителей других регионов Украины.

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По словам начальника УМВД в области Эдуарда Алехина, принцип отбора в полицию простой и объективный, из общего числа кандидатов, согласно определенным критериям, будут отобраны 200 лучших, которые показали наивысший результат по всем позициям. "Есть условия конкурса и они одинаковы для всех: это уровень образования, интеллект, умение оперативно реагировать на события, физическая подготовка кандидата", - отметил он.

Набор кандидатов в новую патрульную полицию Чернигова продлится до 5 октября. Ожидается, что в январе-феврале 2016 года, после трехмесячного курса обучения, на улицы города выйдут 200 патрульных полицейских.