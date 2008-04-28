Еврокомиссия ожидает замедления экономического роста

Европейская Комиссия ожидает замедления экономического роста до 2% в 2008 году и до 1,8% - в 2009 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня комиссар ЕС по экономическим и монетарным делам Йоакин АЛМУНЬЯ, представляя весенний экономический прогноз.

Определенное снижение в росте ВВП Евросоюза (в 2007 году ВВП в ЕС вырос на 2,8% - УНИАН) связано со сложностями на финансовых рынках, замедлением экономики США и резким ростом цен на энергоносители.

В то же время, Еврокомиссия ожидает, что, в целом, европейская экономика в ближайшее время будет находиться в хорошем состоянии, и в 2008-2009 годах создаст 3 млн. рабочих мест дополнительно к созданным в 2006-2007 годах 7,5 млн.

Еврокомиссия также считает, что в этом году инфляция в ЕС достигнет отметки в 3,6%, преимущественно через рост цен на энергоносители и продовольствие. Вместе с тем, уже в 2009 году ожидается снижение инфляции до уровня 2007 года – 2,4%.

“Хотя наша экономика продемонстрировала стойкость относительно внешних факторов, и мы даже ожидаем, хоть и медленнее, но рост рабочих мест, в то же время мы должны очень внимательно проводить макроэкономическую политику с целью избежания инфляционной спирали, которая негативно отразится, прежде всего, на семьях с низким уровнем прибылей”, - сказал Й.АЛМУНЬЯ.

Как сообщал УНИАН, в своем осеннем прогнозе Еврокомиссия считала, что рост ВВП в 2008 году может достичь 2,5%, в 2009 – 2,3%.