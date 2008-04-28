На судне «Нафтогаз-67» найдены 14 тел моряков

По состоянию на 16.00 часов, на поднятом транспортно-буксирном судне «Нафтогаз-67» найдены тела 14 украинских моряков. Один моряк пока считается пропавшим без вести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной акционерной компании «Черноморнефтегаз» (Симферополь, Крым), которая является владельцем судна.

Напомним, работы по подъему судна начались 27 апреля в 00.30 по киевскому времени. По состоянию на 9.00 «Нефтегаз-67» поднят до уровня основной палубы.

По завершению откачки воды из судна эксперты оценят состояние судна, в том числе относительно латания пробоины, восстановления его плавучести и доставки на берег.

Как сообщил УНИАН, транспортно-буксирное судно "Нафтогаз-67" 22 марта столкнулось с китайским сухогрузом "Яохай" неподалеку от Сянгана (Гонконга). Получив пробоину, украинское судно быстро затонуло. Из 25 членов экипажа семеро (один гражданин Китая и 6 граждан Украины) были спасены. Позже были обнаружены тела трех украинских моряков.