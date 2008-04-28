Ехануров надеется на вывод ЧФ с территории близ заповедника ”Херсонес”

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отмечает положительную динамику в вопросе передачи национальному заповеднику „Херсонес Таврический” земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Херсонесе после завершения рабочей встречи с руководством музея, в которой также приняли участие представители Севастопольской городской государственной администрации и городского совета, Военно-Морских Сил Украины.

„Время, которое прошло, не потратили даром, и я очень благодарен Севастопольскому городскому совету, городской администрации, что все-таки шесть участков сегодня выделены для всемирно известного музея Херсонеса, и этот сдвиг”, - сказал министр, отметив, что другие земельные участки также передадут музею.

Ю.ЕХАНУРОВ также выразил надежду, что на уровне президентов Украины и России постепенно будет решаться вопрос о переселении воинских частей Черноморского флота РФ, которые находятся вблизи музея “Херсонес Таврический”.

Сегодня министр обороны Украины также посетил Свято-Владимирский собор в Херсонесе, где его встретил митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ. В память о встрече владыка вручил Ю.ЕХАНУРОВУ икону.

От имени Симферопольской и Крымской епархии ЛАЗАРЬ также передал святую икону Президенту Украины, и попросил министра поблагодарить за то, что глава государства издал указ о праздновании 1020-летия крещения Руси.

Как сообщал УНИАН, заповеднику “Херсонес Таврический” в целом запланировано передать 400 га земли.