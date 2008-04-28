Умер 20-й пассажир вертолета Ми-8
14:30, 28 апреля 2008Общество
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Выживших при катастрофе не осталось
Умер двадцатый пассажир вертолета Ми-8, который разбился сегодня в Черном море.
Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ.
«Этот человек умер», - сказал И.КРОЛЬ, добавив, что не владеет информацией, был ли это член экипажа или работник буровой платформы.
Таким образом, в результате катастрофы Ми-8 погибли все 20 человек, которые были на борту вертолета.
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