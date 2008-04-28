Умер 20-й пассажир вертолета Ми-8

Умер двадцатый пассажир вертолета Ми-8, который разбился сегодня в Черном море.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ.

«Этот человек умер», - сказал И.КРОЛЬ, добавив, что не владеет информацией, был ли это член экипажа или работник буровой платформы.

Таким образом, в результате катастрофы Ми-8 погибли все 20 человек, которые были на борту вертолета.