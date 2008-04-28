На Пасху в Украине было совершено 8 убийств
На Пасху в Украине было совершено восемь убийств.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в течение минувших суток в органы внутренних дел поступило 1707 заявлений о преступлениях. Принятыми мерами 734 (43%) из них раскрыты «по горячим следам». Из зарегистрированных в течение суток восьми убийств раскрыто семь.
За незаконное хранение оружия задержаны 3 человека. У правонарушителей изъяты обрез охотничьего ружья, самодельный пистолет и 390 граммов взрывчатки.
За преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ задержаны 30 человек. У них изъято 7,8 кг наркотиков.
За административные правонарушения, совершенные в общественных местах, к ответственности привлечены 1150 человек.
По возбужденным уголовным делам арестованы семь человек.
Работниками Госавтоинспекции пресечены 16 тыс. 173 факта нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями, в том числе 1214 фактов управления транспортом лицами, в нетрезвом состоянии.
Во время ДТП в Украине за минувшие сутки погибли 30 человек, травмированы - 230.