Вертолет упал на буровую платформу, 19 человек погибли

Украинский вертолет Ми-8 упал сегодня на буровую платформу "Таврида", сообщили РосБизнесКонсалтингу в "Нефтегазе Украины". По предварительной информации, из 20 человек, находившихся на борту, 19 погибли. Вертолет перевозил 17 сотрудников компании "Черноморнефтегаз" на вахту. По предварительным данным, машина зацепилась хвостом за платформу.