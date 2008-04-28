Вертолет упал на буровую платформу, 19 человек погибли
11:32, 28 апреля 2008Общество
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17 рабочих "Черноморнефтегаза" летели на вахту
Украинский вертолет Ми-8 упал сегодня на буровую платформу "Таврида", сообщили РосБизнесКонсалтингу в "Нефтегазе Украины". По предварительной информации, из 20 человек, находившихся на борту, 19 погибли. Вертолет перевозил 17 сотрудников компании "Черноморнефтегаз" на вахту. По предварительным данным, машина зацепилась хвостом за платформу.
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