Без социализма рождаемость в Восточной Европе снизилась почти вдвое

Специалисты по демографии выяснили, что за последние 20 лет рождаемость в странах Восточной Европы снизилась почти в два раза, сообщает агентство France Presse. В десяти бывших странах Социалистического блока, ныне входящих в ЕС, показатель рождаемости составлял 2,1, а сейчас не превышает 1,3.

По мнению ученых, снижение условного показателя, обозначающего теоретическое количество детей на одну способную забеременеть женщину, было вызвано переходом к рыночной экономике и вызванной этим политической, экономической и социальной нестабильностью, передают «Подробности».

По словам латвийского демографа Влады Станкуниене, "в начале 90-х мы переживали экономические трудности, сопровождавшиеся низкой заработной платой и быстро менявшимися условиями жизни". Свобода, которой, по мнению агентства, не доставало жителям Восточной Европы, при социализме компенсировалась различными материальными благами со стороны государства.

Как отмечает В.СТАНКУНИЕНЕ, стремление к индивидуальности и самовыражению, равно как и ориентация на профессиональный успех личности, заставили людей сменить приоритеты, и решение завести ребенка стало в большей степени зависеть от законов рынка.

Во многих странах правительство стремится повысить уровень рождаемости, предлагая молодым семьям различную материальную помощь за рождение ребенка. Так, например, в Румынии за каждого новорожденного родители получают 50 евро, еще 1560 евро им выплачивается в течение двух лет после рождения ребенка.

В Словакии за каждого новорожденного родителям платят 340 евро, а за каждого последующего ребенка – 140. Болгария, например, предлагает полностью компенсировать студентам стоимость обучения в вузах, если за пять лет учебы у них рождается двое детей.

Как бы то ни было, В.СТАНКУНИЕНЕ уверена, что повышение рождаемости не сводится к финансовой помощи. "Изменить ситуацию можно, создав больше возможностей для работы на дому или на условиях неполного рабочего дня, а также увеличить число детских садов, где за детьми до пяти лет присматривали бы воспитатели", - считает она.