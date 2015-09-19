В Донецкой области объявили набор в полицию

Первыми городами, где на службу выйдут патрульные полицейские, станут Краматорск и Славянск, передают Мариупольские новости.

Отмечается, что набор продлится с 26 сентября по 19 октября.

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Среди требований к кандидатам - стремление к качественным изменениям, возраст от 21 до 35 лет, полное общее среднее или высшее образование, наличие водительского удостоверения категории В, а также отсутствие судимости.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что при наборе в новую патрульную полицию в Донецкой и Луганской областях наличие боевой подготовки будет в числе приоритетных.

В Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля, во Львове – 23 августа, в Одессе – 25 августа. На очереди - Луцк, Николаев, Хмельницкий, Ужгород и Мукачево. 26 сентября патрульная полиция начнет работу в Харькове.

Уже стартовал набор в полицию в Ивано-Франковске - 3 сентября, 6 сентября – в Виннице, в Чернигове - 13 сентября. Планируется, что 21 сентября начнется набор в Черкассах и Кременчуге, 23 – в Полтаве, 26 сентября - в Славянске и Краматорске.