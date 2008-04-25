Семенюк: Тимошенко сегодня нужны деньги

Отстраненая правительством от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО уверена, что никто из инвесторов не пойдет на «авантюру» с покупкой Одесского припортового завода, поскольку понимают, что потом придется долго оспаривать это в судах.

Об этом она сказала сегодня в прямом эфире телеканала НТН.

Как сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, «премьеру сегодня нужны деньги для выполнения своих предвыборных обещаний, и ради этого она готова распродать национальное достояние, в том числе и Одесский припортовый завод». При этом она добавила, что печать ФГИ, электронный реестр приватизированных предприятий и архив находятся у нее. Она подчеркнула, что Генпрокуратура на протяжении 10 дней должна сделать свои выводы по ситуации вокруг ФГИ: незаконном блокировании счетов Фонда, распоряжениях Андрея ПОРТНОВА относительно продажи ОПЗ.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также отметила, что за последнюю неделю падение индексов Фондового рынка (ПФТС) составило 11%, хотя до этого времени они колебались в пределах 2-3%. По ее словам, это является следствием кризиса вокруг Фонда госимущества, «который хочет взять под свой контроль ТИМОШЕНКО, и этот фактор еще повлияет на рост инфляции».

Отвечая на вопрос, не опасается ли она создания ситуации двоевластия в ФГИ, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила: «Подобная технология уже была опробована в 2001-м году, когда в «Украинском доме» создавали вторую Верховную Раду. Сегодня организаторы и сценаристы создания ФГИ в Кабмине - те же самые люди, только исполнители другие». В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также сказала, что распоряжения о блокировании валютных и гривневых счетов Фонда госимущества и поручение открыть их на имя Андрея ПОРТНОВА отданы и подписаны премьером, а не самим А.ПОРТНОВЫМ, что является нарушением закона. «Это схема рейдерского захвата на высшем государственном уровне»- подчеркнула В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.