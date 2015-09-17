В УПЦ МП прокомментировали видео о якобы созданном священником пулемете для "ДНР"

15:03, 17 сентября 2015
Общество
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Нынешние условия в зоне конфликта не позволяют контролировать тех, кто, называя себя священником, выходит за рамки церковной и гуманитарной деятельности.

Священник

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, так пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ протоиерей Георгий Гуляев прокомментировал сообщения в СМИ о видео, где представитель «ДНР» демонстрирует пулемет, который, по словам боевика, усовершенствовал некий священник.

В частности, ссылаясь на это видео, некоторые украинские издания и пользователи социальных сетей сделали вывод, что речь идет о священнике именно Донецкой епархии УПЦ.

По словам отца Георгия, в данном случае, распространены непроверенные слухи.

"Очень странно, что выводы построены на основе фразы одного человека на видео. Сначала написали, что речь идет просто о священнике. Потом добавили, что он из Донецка. А дальше некоторые издания и пользователи соцсетей сделали вывод, что этот священник из Донецкой епархии", - рассказал отец Георгий.

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В то же время представитель Церкви, комментируя видео, отметил, что "сложно говорить о слухах, когда даются минимальные сведения".

"Мы напоминаем, что на территории боевых действий Церковь занимается исключительно религиозной и гуманитарной деятельностью. Мы совершаем богослужения, молимся за мир и помогаем мирному населению", - подчеркнул пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ.

Как сообщалось, представители «ДНР» обнародовали видео с "новым видом оружия", которым собираются обстреливать позиции ВСУ по линии разграничения. 

Один из боевиков, присутствующих на видео говорит, что это оружие создал некий священник.

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