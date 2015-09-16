Интерес россиян к происходящему в Украине с начала года упал на 12% - опрос
Стало известно, сколько россиян следят за ситуацией в Украине и как оценивают происходящее.
Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Отмечается, что интерес к событиям в Украине в РФ с начала года снизился: в январе 2015 года за ситуацией в целом наблюдали 83% россиян (в том числе 38% следили внимательно), а в сентябре эта доля составила 71% (в том числе 25% следили за информацией постоянно).
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При этом интерес к положению дел в нашей стране чаще проявляют пожилые люди (82% старше 60 лет), нежели молодежь (44% от 18 до 24 лет).
Кроме того, происходящее теперь заметно реже называют гражданской войной (с 50% в январе до 36% в сентябре).
"Также меньше стало тех, кто считает, что в стране террор и геноцид (с 17% до 6%, соответственно). При этом выделилась заметная доля респондентов (18%), характеризующих ситуацию как «развал страны» и «полную дестабилизацию». Каждый шестой (17%) говорит, что в Украине сейчас анархия и бандитизм", - говорится в сообщении.
Опрос ВЦИОМ проведён 5-6 сентября 2015 года. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.