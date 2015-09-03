Россия заявила о распространении "своей универсальной юрисдикции" на Донбасс

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на совещании по вопросам «противодействия нарушениям прав гражданского населения юго-востока Украины».

В частности, игнорируя факт российского вторжения на Донбасс, Бастрыкин заявил: «Ситуация, сложившаяся на юго-востоке Украины, говорит сама за себя, то есть, что это не что иное, как геноцид русскоязычного населения».

Бастрыкин заявил, что при таких обстоятельствах Следственный комитет «не может оставаться в стороне, поскольку данные преступления связаны с нарушением общепризнанных норм и принципов международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года, а также международных Минских обязательств, предусматривающих отвод с сентября 2014 года тяжелого вооружения (калибром свыше 100 мм) на 15 км от линии фронта, а также запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий, то есть носят характер военных преступлений против мира и безопасности человечества (после подписания так называемого Минска-1 19 сентября 2014 года российская армия и боевики из числа граждан РФ провели несколько наступательных операций, что привело к массовым убийствам граждан Украины – УНИАН)».

«Следствием совместно с представителями других подразделений центрального аппарата детально проработан вопрос юрисдикции Российской Федерации в отношении расследования данных деяний. Установлено, что нормы международного гуманитарного права дают все основания России для осуществления своей универсальной юрисдикции при расследовании подобной категории дел», - заявил Бастрыкин.

По его словам, «возбуждение уголовных дел о геноциде, а также уголовное преследование в отношении лиц из числа высшего политического и военного руководства Украины со стороны Следственного комитета Российской Федерации является законным и обоснованным как с точки зрения российского законодательства (ч. 3 ст. 12 УК РФ), так и с точки зрения норм международного права».

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Бастрыкин утверждает, что «преступления подтверждаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательств: показаниями свидетелей и потерпевших из числа лиц, проживавших на территории Донецкой и Луганской областей и вынужденно покинувших территорию Украины; протоколами осмотра трупов; заключениями судебных экспертиз; иными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, а также результатами оперативно-розыскной деятельности (мировое сообщество обладает многочисленными доказательствами российского вторжения, однако РФ игнорирует эти данные – УНИАН)».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

12 февраля 2015 года в Минске были подписаны соглашения об урегулировании ситуации в Луганской и Донецкой областях, в частности, документами предусмотрено прекращении огня с 00.00 15 февраля, отвод всех тяжелых вооружений, обмен пленными.

Однако боевики нарушают все договоренности.