В Севастополе мало безработных, чтобы комплектовать ВМС контрактниками

На сегодняшний день Военно-Морские Силы Украины укомплектованы военнослужащими по контракту на 52%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии Севастопольской городской государственной администрации с участием также представителей городского совета и Вооруженных Сил Украины сообщил начальник управления личного состава штаба ВМС Украины контр-адмирал Игорь ТИМЧУК.

Он также отметил, что до конца 2008 года ВМС Украины, которые дислоцируются в Севастополе, должны перейти 100-процентное комплектование военнослужащими контрактной службы. По словам И.ТИМЧУКА, до конца года нужно набрать на контрактную службу 1 тыс. 703 человека, которые должны заполнить 311 корабельных должностей. Кроме тог, в береговых частях необходимо закрыть контрактниками 1 тыс. 392 вакансии.

Заместитель председателя СГГА Дмитрий БАЗИВ, выступая на заседании коллегии отметил, что план первого квартала по набору контрактников выполнен лишь на 30%.

По его словам, есть две основные очевидные проблемы такой низкой комплектации. Первая - «более низкий уровень оплаты труда, чем в цивильном секторе» и самый низкий процент безработных в Севастополе среди 27 регионов Украины. По мнению представителя руководства исполнительной власти города, решение этого вопроса возможно за счет привлечения потенциальных контрактников из других регионов Украины.

Вторая проблема, по словам Д.БАЗИВА, – это обеспечение контрактников жильем.

«Из государственного бюджета предусмотрено на обеспечение военнослужащих-контрактников жильем 33 млн. 726 тыс. грн., однако на сегодня реально выделено только 1 млн. 140 тыс. грн., что составляет 4% необходимого», – сказал Д.БАЗИВ.

Военный комиссар АРК, генерал-майор Владимир ДАНЧУК на коллегии отметил, что за первый квартал текущего года военные комиссариаты АРК уже отобрали и направили для прохождения службы по контракту 126 человек.