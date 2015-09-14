Около 70% родителей выступают против 12-летней системы обучения в школах - опрос

Введение в Украине 12-летней системы общего среднего образования не поддерживает около 70% опрошенных родителей и 68% педагогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила социолог, директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время круглого стола на тему: «Реформа среднего образования: школа глазами родителей, учителей и директоров школ».

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«Не получила поддержки родителей и учителей инициатива по внедрению 12-летней системы общего среднего образования. Против такого предложения выступает около 70% опрошенных родителей и 68% педагогов соответственно. Однако среди директоров нет однозначной позиции относительно этой инициативы», - говорится в результатах опроса.

Согласно данным опроса, не поддерживают украинцы также сокращение летних каникул. Так, 90% родителей и 92% педагогов высказались однозначно против этой инициативы. Несколько меньше противников сокращения летних каникул среди директоров школ – 84%.

Бекешкина также отметила, введение трехэтапной системы в средней школе (начальная школа, базовая, средняя и старшая школа) не поддерживают больше половины опрошенных учителей (54%) и почти половина родителей (48%), тогда как среди директоров эта инициатива находит определенную поддержку (41%).

Кроме того, по данным опроса, подавляющее большинство родителей верит в возможность проведения реформы в средней школе (62%), а в перспективу улучшения ситуации в этой области в результате данной реформы верят более 70% опрошенных родителей.

В то же время гораздо меньше учителей и директоров в успешность проведения реформы образования – 46% и 34% соответственно.

Вместе с тем, опрос показал, что население намного меньше удовлетворено системой высшего образования и более удовлетворено системой среднего образования.

По словам Бекешкиной, подавляющее большинство опрошенных родителей, учителей и директоров оценили качество среднего образования в Украине на среднем уровне.

Она также сообщила, что большинство респондентов считает, что средняя зарплата молодого учителя должен составлять около 4 тыс. грн, а опытного учителя - 8 тыс. грн.

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По словам Бекешкиной, по мнению родителей и студентов, основной недостаток высшего образования в том, что оно «оторвано от жизни и не дает возможности найти нужное место работы после окончания (вузов)», а также дипломы украинских университетов не признаются за рубежом.

«Как такового неудовлетворения средним образованием нет, поэтому и особых требований нет», - сказала Бекешкина.

Опрос родителей учеников общеобразовательных средних учебных заведений был проведен с 5 по 20 июня 2015 г. Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» по национальной выборке в г. Киеве и 15 областях Украины. Всего был опрошен 1001 респондент по квотной выборке, репрезентативной по классам обучения учащихся и регионам Украины.