Депутаты хотят вернуть 12-летнее обучение в школах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Лилия Гриневич во время комитетских слушаний по законопроекту "Об образовании".

По ее словам, этот законопроект разработан, но еще не внесен правительством на рассмотрение Верховной Рады Украины. По ее словам, к его обсуждению привлекаются педагоги, общественные организации, общество.

Депутат напомнила, что в соответствии с Программой деятельности правительства и с коалиционным соглашением, законопроект должен быть внесен в парламент Украины до конца июня.

Читайте такжеРезультаты ВНО по украинскому языку и литературе показали катастрофический уровень знаний

Гриневич отметила, что при "самом оптимистическом варианте" он может быть принят до конца этой сессии (как известно, сессия продлится до середины июля 2015 года - УНИАН).

По ее словам, если не удастся это сделать на текущей сессии, то тогда законопроект должен быть принят уже в начале следующей сессии, то есть в сентябре. Она отметила, что решение необходимо принимать как можно скорее, но, в то же время, достаточно продуманно, поскольку данный законопроект "касается почти 10 миллионов человек".

По словам Гриневич, если будет принят закон о 12-летнем среднем образовании, то "дополнительные средства для введения 12-летнего образования необходимо будет привлечь через 7 лет".

По ее словам, сегодня трудно спрогнозировать, каким будет состояние государства через эти 7 лет. Она отметила, что предполагается начальное образование, которое будет продолжаться 5 лет, базовое образование, которое продлится 4 года, и полное среднее образование, которое продлится 3 года и которое будет разделено на общее среднее образование и профильное образование.

Депутат отметила, что законопроектом предлагается впервые признать неформальное образование. "Это новая вещь. Если родители могут предоставить ребенку домашнее начальное образование, и потом он подтверждает свой уровень знаний в обычном учебном заведении, то почему мы не должны дать им право это сделать?", - отметила она.

Читайте такжеКвит хочет возобновить программу "Школьный автобус" и обеспечить учеников бесплатными учебниками

Гриневич подчеркнула, что в законопроекте будет прописана норма, предусмотренная Конституцией, о бесплатности образования. Она отметила, что бесплатное общее среднее образование - это обязанность государства, и "мы должны в законе юридически выписать, в каких пределах должно быть бесплатное образование", то есть определить государственный стандарт бесплатного обучения.

Также, по словам Гриневич, в законопроекте предлагается "продвинуть учителя по тарифной сетке оплаты труда выше, сделать больший разрыв между тарификацией для различных квалификационных уровней учителей". В частности, предлагается формула: "чем выше квалификация учителя, тем больше он зарабатывает, и зарплата ставится в зависимость от результативности работы", пояснила депутат.

Она добавила, что в переходных положениях законопроекта предусматривается последовательное повышение зарплаты учителей, и в первую очередь для тех, кто на добровольных началах пройдет независимую сертификацию своего квалификационного уровня.

Как сказала Гриневич, предполагается, что правительство внесет в парламент вместе с законопроектом "Об образовании" и законопроект о профессиональном образовании.

Как сообщал УНИАН, в 1999 году уже принимали решение о переходе на 12-летнее обучение в школе. В то же время в 2010 году Верховная Рада отменила 12-летнее обучение и одновременно ввела обязательное дошкольное образование с 5 лет.