Руководство «Газпрома» обещает обеспечить крымчан газом

Руководство российской компании «Газпром» обещает обеспечить крымчан газом на ближайшие пять лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Автономной Республики Крым, в ходе состоявшегося визита в Москву руководства Крыма в лице крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО и главы крымского правительства Виктора ПЛАКИДЫ состоялась встреча с руководством акционерной компании "Газпром".

А.ГРИЦЕНКО и В.ПЛАКИДУ принимал первый заместитель председателя правления "Газпрома" Александр РЯЗАНОВ. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по перспективным направлениям взаимовыгодного сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, обеспечение крымчан газом – одна из ключевых задач, которую ставит перед собой руководство автономии.

Компания "Газпром" через компанию "РосУкрЭнерго" может поставить в Крым порядка миллиарда кубических метров газа по фиксированной цене.

В настоящее время ведется поиск оператора на территории Крыма, который через "РосУкрЭнерго" будет получать этот газ из Российской Федерации и поставлять его крымчанам. Если договор с российской стороной будет заключен, в Крыму в ближайшие пять лет не будет проблем ни с теплом, ни с горячей водой.