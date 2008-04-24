Российские пограничники застрелили водителя на границе с Украиной (фото)

На границе с Украиной российские пограничники смертельно ранили нарушителя границы - гражданина России.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Димитрий ГОРКОЛЬЦЕВ, информация о применении российскими пограничниками оружия против автомобиля УАЗ без номерных знаков, который незаконно пересек границу с Украиной и создал угрозу жизни пограничника, поступила от дежурного пограничной службы ФСБ по Белгородской и Воронежской областям Российской Федерации.

Как выяснилось, автомобиль следовал в Россию, и после применения оружия машина потеряла управление, вернулась на территорию Украины и в 10 метрах от линии государственной границы, вблизи села Красное Харьковского района, остановилась.

Оперативно-поисковая группа заставы «Липцы» Харьковского отряда, прибывшая на место происшествия, обнаружила автомобиль УАЗ и тело человека возле него. Наряд российских пограничников, который находился за линией границы, подтвердил факт применения оружия против транспортного средства. Позже был подписан протокол, в котором подтверждено применение оружия сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ против автомобиля УАЗ на территории Российской Федерации.

Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть водителя от огнестрельных ранений.

На месте события работала оперативно-следственная группа МВД и прокуратуры Харьковского района Харьковской области.

Погибший оказался гражданином РФ, 1982 года рождения, жителем села Журавлевка Белгородской области. В 23.30 сотрудники УМВД Украины в Харьковской области перевезли тело гражданина РФ в моргу города Харькова.

В автомобиле выявлен груз - изделия из металла.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайное происшествие произошло в среду, 23 апреля, во второй половине дня.