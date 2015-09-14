18 сентября Шокин, Грицак и Аваков отчитаются о результатах расследования столкновений под ВР

В пятницу, 18 сентября, в парламенте генпрокурор Виктор Шокин, председатель СБУ Василий Грицак и министр внутренних дел Арсен Аваков во время Часа вопросов к правительству предоставят депутатам информацию о результатах расследования событий возле Верховной Рады 31 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, расписанием заседаний парламента на текущую неделю предполагается также в пятницу заслушать отчет Временной следственной комиссии ВР по расследованию обстоятельств конфликта в Закарпатской области, а также отчет рабочей группы по рассмотрению обоснованности повышения цен и тарифов на энергоносители и коммунальные услуги.

Читайте такжеВоенная прокуратура подозревает, что покушение на Авакова и взрыв под Радой связаны

17 сентября ВР будет рассматривать ряд законопроектов относительно обеспечения финансовой стабильности в рамках программы МВФ, а также относительно реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его частичного списания.

Также парламент рассмотрит проект закона о повышении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Кроме того, 17 сентября будет рассматриваться вопрос о назначении представителей Верховной Рады в комиссию по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Также народные депутаты рассмотрят постановление об определении кандидатуры в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие должностей членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

16 сентября, в частности, ВР рассмотрит законопроект о прекращении соглашения между Кабмином Украины и правительством России о сотрудничестве в вопросе строительства энергоблоков №№ 3 и 4 Хмельницкой АЭС.

Читайте такжеВ больницах остаются 113 пострадавших в столкновениях под Радой, один из них в тяжелом состоянии

15 сентября, среди прочего, парламент в первом чтении рассмотрит законопроект об определении даты начала временной оккупации.

Также в этот день депутаты определятся с повесткой дня третьей сессии Верховной Рады.