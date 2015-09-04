Ляшко не исключает, что к событиям 31 августа у Верховной Рады причастны российские спецслужбы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире политического ток-шоу "Шустер LIVE" на канале "1+1".

Он отметил, что это была "организованная спецслужбами провокация". "Я не исключаю, что это могли быть российские спецслужбы. Для того, чтобы дискредитировать противников ... внесение путинских, написанных в Кремле, изменений в Конституцию", - сказал депутат.

По его словам, сегодня в ВР был зарегистрирован проект постановления о создании парламентской временной следственной комиссии по расследованию соответствующих событий.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать камни, дымовые шашки. Также было брошено боевую гранату. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.

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Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под ВР вызвало на допрос председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а также членов "Свободы" Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.