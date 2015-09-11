В Славянске показали предварительный проект жилья для переселенцев

По проекту отремонтированные здания смогут принять более 160 человек. Общежития расположены на ул. Чубаря, 28-А и ул. Свердлова, 8, сообщает местное издание slavgorod

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На сегодняшний день был проведен тендер по выбору подрядчика, который разработает окончательный проект реконструкции. Им стало славянское предприятия ЧП "Рестро".

Как рассказал менеджер проекта Игорь Суручану, ЧП "Рэстро" предоставило предпроект зданий вместе с детальным планом не только всех внутренних помещений, но и придомовой территории. Однако, предпроект это не окончательный проект и в него могут быть внесены изменения. Но именно эти документы и станут основой для проведения реконструкции.

О том, как именно преобразятся пока еще не жилые общежития, рассказал инженер проекта Леонид Лищук.

После реконструкции в общежитии на ул. Чубаря 28-А будет 38 комнат, где смогут разместиться 87 человек. Общежитие будет выполнено в виде "блочной" структуры. Жилые блоки будут представлять собой практически полноценные двухкомнатные квартиры. Кроме того, на первом этаже создадут детскую игровую комнату, а на втором и третьем – общие комнаты для жильцов. Кроме того, на каждом этаже будет размещено несколько кухонь и санитарных узлов (душ, туалет). Так же предполагается наличие «кладовой», где люди смогут хранить свои вещи, и оборудованые помещения для колясок и велосипедов.

В общежитии на ул. Свердлова, 8, также будет 38 комнат в которых смогут разместиться 82 человека. Здесь также оборудуют несколько кухонь и санузлов на этажах, детская и общие комнаты. Структура общежития останется "коридорной".

В обоих общежитиях будут установлены автономные системы отопления и подачи горячей воды. Проектом предусмотрена закупка и установка мебели и бытовой техники (холодильников, газовых плит, стиральных машин) – реконструкция будет проводиться «под ключ».

Окончание реконструкции, по словам менеджера проекта Игоря Суручану, изначально было запланировано на осень следующего года, но, при удачном продвижении работ, общежития могут быть закончены к июню-июлю 2016 года.