В Минобороны РФ заявили, что спецслужбы Украины задержали российского военнослужащего

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня, 12 сентября, около шести часов утра из населенного пункта Чертково Ростовской области сотрудниками украинских спецслужб был похищен и вывезен на территорию Украины российский военнослужащий-контрактник Виктор Барсуков. Вместе с российским военнослужащим на территорию Украины был вывезен и его родной брат Николай Барсуков, являющийся гражданским лицом», - заявили в пресс-службе Министерства обороны.

Командование воинской части получило информацию о произошедшем от родственников Барсукова, которые проживают в Чертково.

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Российский телеканал НТВ опубликовал фото российского военнослужащего, который якобы был задержан украинскими пограничниками.

"Украинские силовики сообщили, что утром 12 сентября задержали вблизи украинско-российской границы двух россиян, у одного из которых был при себе военный билет. По всей видимости, речь идет о контрактнике Барсукове и его брате, о похищении которых ранее сообщило российское Минобороны", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 12 сентября утром на участке отдела "Меловое" сотрудники Луганского пограничного отряда задержали 2 граждан РФ, которые незаконно пересекли государственную границу Украины. Задержанные были одеты в военную форму без знаков. Во время проверки один из мужчин имел при себе внутренний паспорт РФ, а другой - военный билет, согласно которому он является военнослужащим ВС России с одной из военных частей из Воронежской области.

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Как сообщал УНИАН, утром 5 сентября стало известно о пропаже троих военнослужащих 79-й отдельной аэромобильной бригады - старшего солдата и двух солдат.

По данным Генштаба, ночью в этот район подъезжали два автомобиля (УАЗ и УРАЛ) со стороны оккупированной территории Крыма. Возможное незаконное задержание украинских военнослужащих. При этом оружие, патроны и документы военнослужащих остались в расположении подразделения.

7 сентября стало известно, что десантников задержала пограничная служба ФСБ России. По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.

Позже оккупационная власть Крыма заявила, что передаст Украине трех похищенных украинских десантников 79-й отдельной аэромобильной бригады, обвиняемых в незаконном пересечении «российской границы».