На границе с Крымом пропали трое военных 79-й аэромобильной бригады, возможно похищение - Генштаб

Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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"Утром 5 сентября стало известно о пропаже троих военнослужащих 79 отдельной аэромобильной бригады старшего солдата Юрова и солдатов Орленко и Мекшуна. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанные военнослужащие в ночь с 04.09.2015 на 05.09.2015 сменились с наблюдательного поста, прибыли в расположение, переоделись в гражданскую одежду (тапки, шорты и тельняшки) и со слов их сослуживцев убыли купаться к плотине, которая находится на территории, смежной с незаконно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, впоследствии выяснилось, ночью в этот район подъезжали 2 автомобиля (УАЗ и УРАЛ) со стороны незаконно оккупированной территории АР Крым и возможно незаконно задержали наших военнослужащих.

Отмечается, что оружие, патроны и документы военнослужащих остались в расположении подразделения. В настоящее время проводится служебное расследование и розыск.