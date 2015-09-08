В России пообещали оштрафовать и вернуть Украине похищенных десантников (видео)
06:59, 08 сентября 2015Война
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Военных захватила российская ДРГ на границе аннексированного Крыма и материковой Украины.
Десантников похитили 5 сентября / ТСН
Похищенных вблизи озера Сиваш украинских военнослужащих вскоре могут вернуть Украине. Об этом говорится в сообщении ФСБ РФ, передает ТСН.
Россия пообещала наказать солдат штрафом за нарушение правил пересечения государственной границы.
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В свою очередь Украина готова принять воинов, но не соглашается с обвинением, потому что Крым официально является украинской территорией, хоть и оккупированной.
Напомним, на днях российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Костянин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.
По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.
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