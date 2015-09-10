На одной из центральных улиц Симферополя в ДТП попал российский "Град" (фото)

16:43, 10 сентября 2015
Общество
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Небольшой затор образовался на улице Гоголя в Симферополе в результате столкновения реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» с автомобилем «Мазда 3». 

Об этом сообщил корреспондент Крыминформа с места происшествия.

В результате аварии пострадала передняя часть автомобиля «Мазда 3», тогда как на корпусе «Града» видимых повреждений нет. Пострадавших на месте аварии также не наблюдается.

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