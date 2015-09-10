На одной из центральных улиц Симферополя в ДТП попал российский "Град" (фото)

Об этом сообщил корреспондент Крыминформа с места происшествия.

В результате аварии пострадала передняя часть автомобиля «Мазда 3», тогда как на корпусе «Града» видимых повреждений нет. Пострадавших на месте аварии также не наблюдается.

Читайте такжеВ Донецкой области произошло ДТП с участием представителей ОБСЕ

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня патрульный автомобиль полиции Toyota Prius попал в дорожно-транспортное происшествие.