На одной из центральных улиц Симферополя в ДТП попал российский "Град" (фото)
16:43, 10 сентября 2015Общество
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Небольшой затор образовался на улице Гоголя в Симферополе в результате столкновения реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» с автомобилем «Мазда 3».
Об этом сообщил корреспондент Крыминформа с места происшествия.
В результате аварии пострадала передняя часть автомобиля «Мазда 3», тогда как на корпусе «Града» видимых повреждений нет. Пострадавших на месте аварии также не наблюдается.
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