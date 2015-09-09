"Я з москалями не балакаю!": житель Ганы отказался отвечать на вопрос туристов из Москвы
15:55, 09 сентября 2015Общество
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В сети появилось видео с участием туристов из Москвы, снятое в Гане.
скриншот с записи
На видео видно как двое мужчин, разговаривая между собой на русском, ищут ресторан. Встретив местного жителя, они решают уточнить у него информацию о ресторане. Примечательно, что российские туристы обратились к местному мужчине на английском, однако тот, задумавшись на секунду, вместо ответа спросил: "Москали?". На что получил утвердительный ответ.
После этого местный житель резко начал уходить, заявив: "Я з москалями не балакаю!"
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