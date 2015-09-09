"Я з москалями не балакаю!": житель Ганы отказался отвечать на вопрос туристов из Москвы

На видео видно как двое мужчин, разговаривая между собой на русском, ищут ресторан. Встретив местного жителя, они решают уточнить у него информацию о ресторане. Примечательно, что российские туристы обратились к местному мужчине на английском, однако тот, задумавшись на секунду, вместо ответа спросил: "Москали?". На что получил утвердительный ответ.

После этого местный житель резко начал уходить, заявив: "Я з москалями не балакаю!"