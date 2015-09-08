Россия увеличила квоту на выдачу разрешений для временного проживания из-за украинских беженцев

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, тест которого есть в УНИАН.

«Подписанным распоряжением квота на 2015 год на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России увеличена с 128 тыс. 055 до 151 тыс. 175 с распределением по субъектам Федерации согласно поступившим предложениям», - говорится в документе.

При этом заявляется, что это увеличение обусловлено возросшим количеством граждан Украины, вынужденно покинувших территорию своего государства, желающих проживать в России и получить для этого разрешение на временное проживание.

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С предложениями по дополнительному увеличению квоты обратились органы государственной власти 38 субъектов Федерации. 47 субъектов Федерации проинформировали ФМС России, что увеличение квоты не требуется.

По состоянию на 1 июля 2015 года, в целом по России квота была израсходована на 55,3%, а в 19 субъектах Федерации – от 80 до 100%.

Справка УНИАН. Россия с 1 августа ужесточила миграционные правила для граждан Украины, отказавшись от «преференций», введенных после начала боевых действий на Донбассе. Исключение остается только для граждан Украины с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

По данным ФМС, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

По состоянию на 31 января 2014 года, ФМС РФ запретила въезд в Россию почти 28 тыс. граждан Украины за нарушение российского законодательства.