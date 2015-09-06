За прошедшие сутки на Донбассе во время перемирия 5 военных получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник на брифинге.

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"За сутки, которые прошли, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, но пятеро наших бойцов получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, на протяжении прошлых суток пророссийские бандформирования 14 раз нарушили перемирие.