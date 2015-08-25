Количество зарегистрированных переселенцев в Украине достигло 1,45 миллиона человек

На подконтрольной Украине территории органы социальной защиты по состоянию на 25 августа зарегистрировали 1,45 млн вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«По состоянию на 25 августа 2015 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 449 245 переселенцев, или 1 135 029 семей из Донбасса и Крыма», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, из 490,6 тыс. обратившихся за денежной помощью семей выплаты были назначены 464 тыс. семей. Всего переселенцы получили от государства 2,15 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государство выделило около 3,4 млрд грн для выплаты ежемесячной финансовой помощи вынужденным переселенцам из Крыма и Донбасса в 2015 году.

По данным информационной справки Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, 60% переселенцев – пенсионеры, 12% – дети, 4% – лица с ограниченными возможностями. По состоянию на начало августа этого года больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях (530,3 тыс. и 208,3 тыс. человек соответственно). Большое количество внутренне перемещенных лиц находится также в Харьковской (184,9 тыс. человек), Запорожской (98,7 тыс. человек) и Киевской (104,2 тыс. человек) областях. В Киеве насчитывается 43,3 тыс. переселенцев.