Яценюк считает, что предприятия должны нести уголовную ответственность за долги по зарплате

Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в программе “10 минут с премьер-министром”.

Он подчеркнул, что на повестке дня правительства стоит “в целом реформирование системы оплаты труда”.

“В ней не хватает справедливости. Поэтому правительство вместе с президентом и парламентской коалицией будет работать над новой реформированной системой оплаты труда для всех украинцев”, - сказал Яценюк.

Он также сообщил, что поручил Министерству социальной политики вместе с руководителями областных государственных администраций и правоохранительными органами безотлагательно созвать комиссии по погашению задолженности по заработной плате “и сделать все для того, чтобы человек, который работает, получил свою заработную плату в полном объеме”.

“То предприятие, которое уклоняется от выплаты заработной платы, должно понести как административную, так и уголовную ответственность”, - подчеркнул Яценюк.

“Мы рассчитываем на то, что украинские профсоюзы станут на сторону работников и помогут правительству взыскать задолженность по заработной плате и поддержат нашу позицию относительно увеличения минимальной заработной платы, социальных стандартов и пенсий”, - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, что Министерство социальной политики будет добиваться привлечения к административной и криминальной ответственности руководителей предприятий, которые не погашают задолженность по заработной плате перед сотрудниками, сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на главу ведомства Павла Розенко.

Ранее Розенко сообщил, что задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 2 млрд грн отчасти из-за недобросовестности работодателей, которые, прикрываясь военными действиями на Донбассе, нарушают права граждан на оплату труда.

По данным Госстата, задолженность по заработной плате в Украине в июне выросла по сравнению с маем на 5,8% и на 1 июля составляла 1,9 млрд грн. По сравнению с началом года долги по зарплате выросли на 45,1%. Порядка 1,44 млрд грн, или 75% от объема задолженности составляют долги экономически активных предприятий. В региональном разрезе наибольшие объемы задолженности сформированы в Донецкой (423 млн грн), Луганской (451 млн грн), Харьковской (162 млн грн) и Киевской (122 млн грн) областях.